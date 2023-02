Quantic Dream acquisita da NetEase: quanto hanno guadagnato David Cage e soci?

Qualche mese fa vi abbiamo parlato dell'avvenutaacquisizione di Quantic Dream da parte di NetEase, il colosso cinese che ora è proprietario al 100% della software house che ha dato i natali a Heavy Rain e a tante altre avventure. Stando ad un noto insider, ora si conosce la cifra pagata dall'azienda orientale per acquisire lo studio.

Il buon Tom Henderson ha infatti diffuso i dettagli economici dell'acquisizione, i quali sono emersi grazie ad una particolare legge francese che prende il nome di PACTE. Per via della legge in questione, tutti gli impiegati dell'azienda sono in possesso di azioni della stessa e, essendo il valore di tali quote pubblico, è stato possibile calcolare la cifra pagata da NetEase per accaparrarsi la software house. Stando ad Henderson, la transazione è avvenuta per circa 100 milioni di euro, con i dipendenti di Quantic Dream che hanno ricevuto un compenso compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro. Dal momento che David Cage possiede il 51% di Quantic Dream, la cifra ricevuta dal boss dovrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro.

Per chi non lo sapesse, Quantic Dream è attualmente al lavoro su Star Wars Eclipse e, stando alle voci di corridoio, lo sviluppo non starebbe procedendo nel migliore dei modi.