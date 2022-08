Quantic Dream annuncia Under The Waves, un'avventura nel Mare del Nord

I rumor che volevano Quantic Dream pronta a presentare un nuovo gioco si sono concretizzati durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022 con l'annuncio di Under the Waves, un'avventura sottomarina sviluppata da Parallel Studio.

Under the Waves è descritto come un gioco d'avventura di stampo narrativo ambientato negli abissi del Mare del Nord. Il protagonista è Stan, un sommozzatore professionista che per superare una grave perdita sceglie di isolarsi nelle profondità marine. In questi luoghi, che riflettono perfettamente il suo stato d'animo, inizierà tuttavia a vivere strani eventi...

Il gioco pubblicato da Quantic Dream si presenta anche e soprattutto come una dichiarazione d'amore nei confronti degli oceani, i quali prendono vita grazie ad "una poetica fusione di immagini cinematografiche e narrazione struggente". Nel gioco sarete chiamati a pilotare un sottomarino negli abissi e a nuotare attraverso grotte, relitti e impianti subacquei, scoprendo retroscena sulla storia, recuperando oggetti da collezione e costruendo attrezzi indispensabili per il protagonista.

Under the Waves verrà lanciato su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store nel corso del 2023. In attesa di scoprire la data di lancio precisa, godetevi il trailer dell'annuncio è aggiungetelo alla lista dei desideri.