Quantic Dream assume Motten: l'ex Microsoft si occuperà di dirigere gli studi terze parti

In seguito alla decisione di dedicarsi allo sviluppo di giochi multipiattaforma, Quantic Dream espande il proprio team, assumendo Sebastien Motten, che vanta, tra le altre esperienze lavorative, un trascorso di ben sedici anni in Microsoft.

All'interno della software house francese, Motten si occuperà di supportare il programma di ampliamento delle attività di quest'ultima, dirigendo le attività degli studi terze parti. In merito al proprio nuovo incarico, Motten ha dichiarato: "Essendo in grado di auto-pubblicare i nostri titoli in futuro, abbiamo assemblato un team di esperti in publishing, provenienti da diverse compagnie. Questo è il motivo per cui io sono parte di questo disegno. Vorremmo inoltre offrire i nostri servizi ad altri studi indipendenti che hanno un forte supporto e desiderano avere una maggiore relazione direttamente col consumatore". Le intenzioni di Motten sembrano delineare un quadro di intensa attività per il prossimo futuro di Quanti Dream. Quest'ultimo identifica infatti come obiettivo quello di pubblicare uno o due progetti terze parti ogni anno, ai quali si aggiungerebbero le produzioni della stessa Quantic Dream.



Un periodo di forti cambiamenti dunque per la software house, che, tra le altre cose, punta anche a realizzare un nuovo engine crossplatform, mantenendo un focus su "progetti ambiziosi ed originali".