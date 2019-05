Quantic Dream: gli autori di Heavy Rain e Detroit al lavoro su un gioco mobile

Il sito francese JeuxVideo ha scoperto un recente annuncio di lavoro di Quantic Dream dedicato alla ricerca di un Project Mobile che si occuperà di coordinare lo sviluppo di un Social Game per Mobile (iOS e Android) non ancora annunciato.

Nel testo dell'annuncio si parla di una produzione di tipo freemium, con la presenza di microtransazioni, il candidato ideale dovrà essere in grado di sviluppare meccaniche "capaci di coinvolgere i giocatori per un lungo periodo di tempo grazie a elementi social e monetizzazione."

Purtroppo non ci sono informazioni su questo progetto, ricordiamo che Quantic Dream non ha più alcun accordo con Sony Interactive Entertainment, lo studio pubblicherà ora giochi multipiattaforma come dimostra questo annuncio di lavoro, oltre all'arrivo di Heavy Rain, Detroit e Beyond Due Anime su PC.