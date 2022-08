Quantic Dream è stata comprata dal colosso cinese NetEase, è ufficiale

Il rumor che voleva NetEase in procinto di acquisire Quantic Dream circolava da mesi e adesso si è trasformato in realtà, il colosso cinese ha acquisito lo studio francese autore di giochi come Detroit Become Human e Heavy Rain.

La società co-fondata da David Cage non è più indipendente ed è ora interamente di proprietà dell'azienda cinese che già aveva investito in Quantic Dream negli anni scorsi acquistando una quota minoritaria dell'azienda. Le cifre in ballo non sono state rese note, NetEase entra in possesso di tutti i beni fisici di Quantic Dream (uffici e attrezzature), di tutte le IP dello studio e ovviamente dei 250 dipendenti della compagnia, che resteranno tutti al loro posto senza alcun tipo di stravolgimento.

Quantic Dream è al lavoro almeno su tre diversi giochi tra cui Star Wars Eclipse, mentre si occuperà del publishing di Under The Waves, nuovo gioco annunciato alla Gamescom. Le IP sviluppate insieme a Sony Interactive Entertainment, tra cui Heavy Rain, Detroit Become Human e Beyond Due Anime, restano invece di proprietà di Sony in quanto Quantic Dream non tiene i diritti di sfruttamento di queste opere. Abbiamo intervistato David Cage durante le celebrazioni per i 25 anni di Quantic Dream, la compagnia francese si prepara ora a vivere una nuova avventura.