Quantic Dream è stata condannata per il caso dei fotomontaggi offensivi

Lo studio francese Quantic Dream, responsabile di giochi come Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit Become Human, è stato condannato a risarcire un ex dipendente per aver permesso la libera distribuzione nell'ambiente di lavoro di una serie di fotomontaggi offensivi realizzati da un dirigente dell'azienda.

Se ben ricordate, abbiamo già parlato del caso in questione a gennaio dello scorso anno, quando giornali francesi come Le Monde, Canard PC e Mediapart hanno pubblicato le dichiarazioni di alcuni ex dipendenti, rimasti anonimi, che lamentavano la circolazione all'interno dello studio di oltre 600 fotomontaggi che li ritraevano in atteggiamenti offensivi, irrispettosi, omofobi e razzisti. Uno dei dipendenti presi di mira, il capo del dipartimento IT, stanco della situazione e deluso dalla scarsa collaborazione della dirigenza di Quantic Dream, decise di dimettersi (assieme ad altri tre colleghi) per poi sottoporre la questione al Tribunale del Lavoro.

Il caso ha avuto un seguito, e grazie a Mediapart siamo venuti a sapere che lo scorso 21 novembre Quantic Dream è stata condannata a pagare un risarcimento di 5.000 euro al suo ex responsabile IT, ai quali vanno ad aggiungersi 2.000 euro di spese legali, per aver "commesso una violazione dell'obbligo di sicurezza". Il giudice chiamato ad esprimere l'opinione finale ha descritto quei fotomontaggi come "omofobi, misogini, razzisti ed estremamente volgari", aggiungendo inoltre che "sono circolati nell'azienda per anni, senza che il datore di lavoro, pur essendone informato, prendesse provvedimenti. Rimanendo impassibile dinanzi a questa pratica, che non può essere giustificata dallo spirito umoristico, il datore di lavoro ha commesso una violazione dell'obbligo di sicurezza".

L'ex capo del dipartimento IT ha anche chiesto che le sue dimissioni volontarie fossero riconosciute come un "licenziamento illegittimo", una pratica consentita dal diritto del lavoro francese che può essere avviata qualora vengano a crearsi gravi violazioni che possono impedire la normale continuazione del rapporto di lavoro. Tale richiesta, in ogni caso, è stata respinta dal giudice, il quale ha affermato che "non è stato evidenziato un deterioramento delle condizioni del lavoro all'interno dell'azienda o di un conflitto significativo tra il dipartimento IT del denunciante e l'autore dei fotomontaggi".

Nonostante ciò, il caso è tutt'altro che archiviato: il querelante ha fatto appello facendo leva su un ulteriore fotomontaggio, che secondo lui non sarebbe stato preso in considerazione nella sentenza, che ritrae la sua faccia con dei baffi alla Hitler sul corpo di un uomo in reggicalze, con tanto di braccio teso intento a fare il saluto nazista. Quantic Dream, a sua volta, ha risposto accusando il suo ex capo del dipartimento IT d'aver rubato alcuni importanti dati dell'azienda prima delle sue dimissioni. La stessa Quantic Dream, aveva inoltre già presentato una denuncia per diffamazione ai giornali Mediapart e Le Monde, i primi a riportare il caso all'attenzione pubblica nel gennaio del 2018. L'audizione dei testimoni avrà luogo il 5 e 6 dicembre.