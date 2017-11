Quantic Dream: Detroit Become Human è un passo da gigante rispetto a Heavy Rain e Beyond

Parlando ai microfoni di GameReactor durante la Games Week di Lisbona, il lead writer diAdam Williams ha dichiarato che il gioco farà un grande salto in avanti rispetto a

"Se pensate a Heavy Rain e Beyond Two Souls in termini di gameplay intuitivo e storytelling coinvolgente, e fate un paragone diretto con Detroit: Become Human, vi accorgerete come il gioco abbia fatto passi da gigante in entrambi gli ambiti." afferma il lead writer di Quantic Dream.

A quanto pare, lo studio francese si sta impegnando a fondo per migliorare i propri lavori precedenti sia in termini di gameplay che di narrazione, cercando di offrire con Detroit: Become Human un'avventura ancora più coinvolgente, appassionante e al tempo stesso intuitiva da giocare. Ricordiamo che il titolo è atteso durante la primavera del 2018 in esclusiva per PlayStation 4.