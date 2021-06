Quantic Dream dopo Detroit: il team al lavoro su un gioco multiplayer a supporto continuo

Stando a quanto emerso da una serie di annunci di lavoro, Quantic Dreams starebbe per intraprendere una strada completamente diversa con il suo nuovo progetto rispetto a quanto visto con Detroit Become Human, Heavy Rain e le altre avventure in terza persona.

In rete sono infatti apparsi degli annunci attraverso i quali il team francese sta cercando nuovi sviluppatori che possano occupare i ruoli di Senior Game Designer e Senior Game Economy Designer. Nello specifico, la prima figura dovrà occuparsi di un titolo competitivo attualmente in sviluppo e definito come "innovativo", l'altro dovrà invece lavorare al modello economico del prodotto e agli oggetti che dovranno essere venduti tramite microtransazioni. Il team cerca anche una figura che abbia esperienza con i titoli live service, ovvero i giochi a supporto continuo: sembra quindi che Quantic Dream stia lavorando ad un gioco multiplayer con focus sul comparto multiplayer competitivo e distribuito probabilmente come free to play con microtransazioni.

In attesa di un annuncio ufficiale, vi ricordiamo che Quantic Dream è ora uno studio indipendente e qualche mese fa è stata aperta una nuova sede a Montreal, in Canada. Non è quindi da escludere che l'azienda sia attualmente al lavoro su più di un progetto.