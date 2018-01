Quantic Dream: dettagli sul budget di Detroit e sulle vendite di Heavy Rain

Il quotidiano francese Le Monde ha pubblicati alcuni dati relativi a due giochi targati(in uscita nel 2018) e, quest'ultimo uscito su PlayStation 3 e in seguito convertito su PlayStation 4.

Relativamente a Detroit Become Human, scopriamo che il gioco ha un budget di 30 milioni di dollari, non è chiaro se la cifra includa i costi di marketing e promozione oppure no. In ogni caso, si tratterebbe della cifra più alta mai stanziata da Sony Interactive Entertainment per una produzione di Quantic Dream: Beyond Due Anime aveva un budget pari a 20 milioni di dollari mentre Heavy Rain ha richiesto 16 milioni di dollari.

Da segnalare come i costi legati a Heavy Rain siano poi saliti a 40 milioni includendo le spese di marketing, il gioco ha venduto in totale 5.3 milioni di copie su PS3 e PS4, il quotidiano francese non fa sapere però se le vendite sono bastate per ripagare i costi di sviluppo e la campagna promozionale.