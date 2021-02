Quantic Dream si espande: David Cage annuncia l'apertura del nuovo studio a Montreal

Dai profili social di David Cage e Quantic Dream rimbalza in rete la notizia dell'apertura, in quel di Montreal (Canada), di una nuova sussidiaria della software house francese apprezzata per le sue avventure grafiche ed esperienze narrative come Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human.

Nell'annunciare l'espansione in Nord America delle fucine videoludiche fondate a Parigi nel 1997, David Cage scherza affermando come "abbiamo l'abitudine di creare un nuovo studio ogni 24 anni, quindi questa è una notizia abbastanza grande per noi! Diamo perciò il benvenuto ai nostri amici e collaboratori di Quantic Dream Montreal. Questo è l'inizio di un'avventura emozionante".

Il CEO e fondatore di Quantic Dream celebra l'evento con un lungo intervento sul blog ufficiale della compagnia in cui mostra le foto della splendida sede della sussidiaria di Montreal e, soprattutto, presenta il dirigente che si occuperà di gestire le operazioni della branca nordamericana della compagnia.

A capo dei neonati Quantic Dream Montreal ci sarà l'ex direttore generale di Eidos Montreal Stephane D'Astous, un veterano dell'industria dell'intrattenimento digitale che ha contribuito attivamente allo sviluppo di titoli come Thief e Deus Ex Human Revolution. Nel ruolo di Direttore Generanel, D'Astous produrrà e supervisionerà tutti i progetti che passeranno per la sede canadese della software house parigina, sia i titoli sviluppati internamente che i lavori eventualmente sottoposti da altre software house nell'ottica della piena indipendenza di Quantic Dream.