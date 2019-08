Quantic Dream potrebbe esplorare nuovi generi in futuro

Il nome di Quantic Dream, uno studio di sviluppatori piuttosto amato dai gamer, è associato a titoli che fanno dell'aspetto narrativo una delle loro caratteristiche fondamentali. Basta pensare a Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human per rendersene conto.

Eppure le cose potrebbero cambiare in futuro. I giochi in questione infatti, sono state principalmente delle esclusive PlayStation, ma negli ultimi tempi lo studio è riuscito a trovare un investitore come NetEase che gli ha dato nuovi fondi, permettendogli così di espandersi anche al di fuori dei confini di Sony, tanto che i titoli di cui sopra sono poi usciti anche su PC. Lo stesso Detroit: Become Human arriverà anche su PC entro la fine dell'anno.

Quantic Dream è diventata uno studio multipiattaforma insomma, e sta pensando anche di iniziare a pubblicare giochi, sia propri che di altri studi, anche se al momento nulla è stato confermato. Con tutti questi cambiamenti, lo studio potrebbe anche decidere di esplorare nuovi orizzonti e nuovi generi. Lo ha confermato lo stesso Guillaume de Fondaumiere, co-fondatore di Quantic Dream.

Naturalmente non si tratta di qualcosa che è stato già deciso, ma l'ipotesi di tentare in futuro qualche nuova strada non è assolutamente da escludere, soprattutto per uno studio di talento come quello, che magari ha voglia di cimentarsi e dimostrare il proprio valore anche al di fuori della loro "comfort zone".

Voi che ne pensate? Cosa vorreste vedere in futuro da parte di Quantic Dream?