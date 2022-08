Quantic Dream ha un nuovo gioco da annunciare oggi alla Gamescom per un rumor

Tom Henderson non ha dubbi: Quantic Dream annuncerà un nuovo gioco alla Gamescom di Colonia e lo farà probabilmente oggi durante la Opening Night Live in programma a partire dalle 20:00 ora italiana.

Quantic Dream sembra avere molti progetti in cantiere, oltre a Star Wars Eclipse ci sarebbero in produzione almeno altri due titoli, tra cui il misterioso Dreamland, un avventura fantasy medievale basata sulla tech demo The Dark Sorcerer per PS4 mostrata nel 2013.

Non è effettivamente chiaro quale sia il gioco che Quantic Drem dovrebbe presentare alla Gamescom, Tom Henderson cita anche Spellcaster (nome in codice) un gioco sviluppato in collaborazione con il colosso cinese NetEase e destinato alle piattaforme mobile. Secondo alcune voci, proprio NetEase potrebbe acquisire Quantic Dream ma al momento questo rumor non ha mai trovato confermato.

Non si può escludere a priori un nuovo reveal di Star Wars Eclipse, gioco presentato ai The Game Awards del 2021 e ancora privo di una finestra di lancio. In occasione dei 25 anni di Quantic Dream abbiamo intervistato David Cage, l'autore francese ci ha fatto capire che lo studio ha molti giochi in sviluppo e tante idee per il futuro, non ci resta quindi che attendere poche ore per scoprire se il rumor diffuso da Tom Henderson corrisponderà a verità oppure no.