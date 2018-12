Quantic Dream ha in serbo grandi notizie per il 2019

Gli sviluppatori francesi di Quantic Dream si apprestano a chiudere una grande annata, che ha visto l'arrivo sugli scaffali di Detroit Become Human, ennesimo progetto di successo realizzato in esclusiva per le piattaforme PlayStation. Con ben 2 milioni di copie vendute in 7 mesi, è diventato il gioco dello studio venduto più velocemente di sempre.

Il team capitanato da David Cage e Guillaume de Fondaumière non ha tuttavia alcuna intenzione di fermarsi, e in un messaggio di ringraziamento di fine anno ha promesso l'arrivo di grandi novità a breve. "Grazie per questo fantastico 2018. Torneremo presto con grandissimi notizie. Siate felici, condividete la vostra passione e il vostro amore. Restate sintonizzati...".



A cosa si stanno riferendo? Davvero impossibile dirlo con certezza, ma possiamo ugualmente provare a fare qualche speculazione basandoci sulle indiscrezioni più recenti. Durante una sessione AMA (Ask Me Anything) su Reddit svoltasi lo scorso giugno, il director David Cage ha dichiarato che il team potrebbe anche decidere di lavorare ad un sequel o a dei DLC di Detroit Become Human, a patto di avere delle idee davvero valide. Nella stessa occasione, ha anche confessato che gli piacerebbe realizzare un gioco multiplayer narrativo. A giudicare da un annuncio di lavoro, inoltre, non è escluso che il team possa essere al lavoro su un progetto multipiattaforma. Ricordiamo che, nonostante il pluriennale rapporto di collaborazione con Sony, Quantic Dream non è uno studio satellite della compagnia giapponese, come lo sono invece Naugty Dog, Guerrilla Games e Santa Monica, giusto per citarne alcuni. Voi cosa ne pensate? Cosa potrebbero avere in serbo per noi i ragazzi di Quanti Dream?