Quantic Dream al lavoro su un gioco basato sulla tech demo The Dark Sorcerer?

Ve la ricordate la tech demo The Dark Sorcerer A Next Gen Comedy di Quantic Dream? Presentata all'E3 2013, questa demo non si è mai evoluta in un gioco completo... almeno fino ad oggi, stando alle parole del leaker che ha svelato in anticipo l'esistenza di Star Wars Eclipse.

Secondo la fonte, Quantic Dream sarebbe al lavoro su un gioco Medieval Fantasy basato su The Dark Sorcered, un titolo fortemente basato sull'umorismo sviluppato dal team della compagnia con sede a Parigi. Attualmente lo stato dei lavori sarebbe più avanzato rispetto a quello di Star Wars Eclipse, tuttavia la compagnia avrebbe difficoltà a reclutare nuovi sviluppatori e per questo i lavori procedono a rilento, problema che sembra affliggere anche il gioco di Star Wars.

Il gioco viene definito come "un gioco con una narrazione interattiva e una storia non lineare scritta da David Cage e fortemente basato su gag e umorismo" e del resto nel 2013 lo stesso Cage dichiarò che The Dark Sorcerer A Next Gen Comedy "è un progetto nato per far ridere" sottolineando la natura ironica del progetto. dei personaggi.

Dieci anni dopo lo studio parigino sembra aver visto del potenziale in questo concept, da qui la decisione di ripartire dalla vecchia tech demo per dare vita ad un nuovo gioco AAA apparentemente Cross-Gen, anche se questo aspetto potrebbe cambiare, sottolinea la fonte, e la pubblicazione su console di vecchia generazione non è certa, sicuro invece il lancio anche su PC.