Quantic Dream al lavoro su PS5 e Xbox Series X? Nuovi progetti in cantiere!

Nel febbraio di quest'anno Quantic Dream ha annunciato la piena indipendenza, con una dichiarazione piuttosto inaspettata da parte del team di David Cage, che ha voluto riaffermare la propria autonomia nel settore videoludico.

In seguito alla comunicazione, molte produzioni dello studio sono approdate su nuove piattaforme di distribuzione, tra cui il mercato PC. Proprio recentemente, nel corso di una diretta streaming, Quantic Dream ha annunciato l'arrivo di Detroit Become Human e Heavy Rain su Steam, corredati da Demo giocabili. A questi si è inoltre aggiunto anche l'approdo di Beyond Two Soul sulla piattaforma Valve: i tre titoli hanno così superato i confini dell'Epic Games Store, sul quale erano stati originariamente pubblicati.

Questa scelta non sembra però essere l'unica novità in cantiere presso la software house. Durante il medesimo appuntamento, infatti, David Cage ha brevemente discusso anche dei progetti futuri del team. Pur non entrando del dettaglio, l'autore ha comunque dichiarato: "Restiamo creatori di videogiochi, ovviamente, e stiamo lavorando su molti nuovi progetti entusiasmanti dei quali non possiamo ancora parlare, ma c'è parecchio fermento nello studio".



Al momento, il team di sviluppo non sembra pronto a sbottonarsi eccessivamente sulle proprie attività: che vi sia qualcosa in cantiere destinato a farsi strada su PlayStation 5 e Xbox Series X?