Quantic Dream al lavoro su tre giochi diversi: forza lavoro aumentata del 50% nel 2021

Il futuro di Quantic Dream si prospetta decisamente intenso, con progetti multipli in lavorazione a fronte di un incremento della forza lavoro pari al 50%. E' quanto comunica Guillaume de Fondaumiere, general manager della compagnia francese, fornendo importanti aggiornamenti sullo status della software house.

In tutto ci sono ben tre diversi giochi in sviluppo presso Quantic Dream al momento, tra cui il già noto Star Wars Eclipse annunciato ai TGA 2021: "In un contesto ancora affetto dalla crisi sanitaria, il 2021 ha segnato risultati oltre le aspettative per Quantic Dream, con un significativo incremento di oltre il 50% per la nostra forza lavoro, oltre al concretizzarsi di varie partnership in ambito produttivo", spiega de Fondaumiere.

Le sue dichiarazioni sul netto incremento dei dipendenti sembrerebbero smentire i recenti report che vorrebbero Star Wars Eclipse in uscita non prima del 2027 a causa di presunte grosse difficoltà incontrate nell'assumere personale. La compagnia in ogni caso continuerà a cercare nuovi membri anche nel corso del 2022, un anno che segnerà "nuovi traguardi nelle fasi di produzione di questi tre giochi unici".

Il dirigente si sofferma anche sulle vendite di Detroit Become Human, l'ultimo titolo dell'azienda uscito originariamente nel 2018 su PS4 e sbarcato in seguito anche su PC: "I nostri ottimi risultati finanziari sono dovuti alle vendite robuste dei nostri precedenti giochi, in particolare di Detroit Become Human che nel 2021 ha superato il traguardo del milione di copie vendute su Steam. Il titolo è ora il più grande successo commerciale di Quantic Dream, con oltre 6,5 milioni di copie vendute tra PS4 e PC in tutto il mondo".

Ora resta soltanto da scoprire quali sono gli altri due progetti in lavorazione ed ancora non annunciati.