Quantic Dream contro i media francesi: vinta solo una delle cause

Ad anni di distanza dagli attriti tra Quantic Dream e alcuni media francesi che avevano pubblicato una serie di articoli basati su fonti anonime e riguardanti ipotetici problemi interni dell'azienda e comportamenti tossici di alcuni dei suoi dipendenti, la software house francese ha vinto una delle azioni legali.

Grazie ad un recente report è stato possibile scoprire che lo scorso 9 settembre 2021 l'azienda produttrice di videogiochi ha vinto contro il giornale francese Le Monde, accusato di diffamazione. A permettere a Quantic Dream di vincere è stata l'impossibilità di dimostrare la veridicità di quanto dichiarato e l'assenza di qualsiasi nome in relazione alle fonti, che continuano a restare anonime.

Diametralmente opposto è invece l'esito della causa contro Mediapart con le medesime accuse mosse a Le Monde.

Per chi non ricordasse i trascorsi della vicenda, nel 2019 una serie di media francesi pubblicò articoli secondo i quali diversi dipendenti avrebbero avuto comportamenti tossici. A tal proposito, Quantic Dream è stata condannata per via di una serie di fotomontaggi offensivi che ritraevano alcuni sviluppatori e nel dicembre 2019 è stata costretta a pagare un risarcimento di 5.000 euro al suo ex responsabile IT.

Nel frattempo sono molto insistenti le voci di corridoio riguardanti un gioco di Star Wars in sviluppo presso Quantic Dreams.