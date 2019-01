Quantic Dream non svilupperà altre esclusive PlayStation, lo studio è ora multipiattaforma

Nella giornata di ieri, Quantic Dream ha annunciato una partnership con il colosso cinese NetEase, che diventa azionista di minoranza dello studio francese, le due compagnie lavoreranno fianco a fianco nella produzione di giochi next-gen multipiattaforma.

Come emerso dalle pagine di VentureBeat, il rapporto che legava Quantic Dream a Sony Interactive Entertainment è terminato, lo studio di David Cage aveva firmato con Sony un contratto per la produzione di tre giochi su piattaforme PlayStation: Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human, adesso la compagnia è contrattualmente libera di produrre anche titoli per altre piattaforme.

Il prossimo gioco di Quantic Dream sarà dunque multipiattaforma e uscirà su console next-gen (presumibilmente PS5 e Xbox Scarlett), tuttavia al momento non ci sono dettagli a riguardo. David Cage e Guillaume de Fondaumière hanno dichiarato che "ora il nostro obiettivo è quello di essere presenti su tutte le piattaforme dove ci siano giocatori capaci di apprezzare le nostre opere. Continueremo a sviluppare su PlayStation, ma saremo presenti anche su tutte le piattaforme più importanti."