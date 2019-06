Quantic Dream parla del termine del rapporto esclusivo con Sony PlayStation

Lo scorso gennaio si è interrotto il rapporto di esclusività che ha legato Quantic Dream a PlayStation negli ultimi 12 anni, durante i quali sono arrivati sulle piattaforme di casa Sony titoli del calibro di Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human.

Lo studio francese, quindi, è diventato multipiattaforma. Heavy Rain, tanto per cominciare, è arrivato su Epic Games Store per PC, e ben presto sarà seguito dagli altri due. Il team ha inoltre iniziato a lavorare a un nuovo motore grafico e a un gioco mobile, e d'ora in avanti pubblicherà in autonomia sia i propri titoli sia quelli terze parti. A tal fine, è stato assunto il veterano Sebastien Motten, che ha lavorato per ben 16 anni per Microsoft. Gran parte di tutto ciò è stato reso possibile dai finanziamenti forniti dalla cinese NetEase.

Una vera e propria rivoluzione, della quale il capo David Cage ha avuto modo di parlare nel corso del recente GameLab di Barcellona: "Dopo 23 anni, di cui 12 trascorsi lavorando esclusivamente per Sony, era arrivato il momento giusto per la compagnia di seguire la sua strada ed esplorare nuove direzioni. Volevamo creare più di un gioco alla volta; volevamo diventare publisher, anche. Abbiamo cominciato con Heavy Rain, già disponibile per PC, poi auto-pubblicheremo anche Beyond e Detroit". Questi ultimi due, ricordiamo, verranno lanciati rispettivamente il 27 luglio e in autunno.

"È stato come cominciare un nuovo viaggio", ha proseguito. "Ci sentivamo pronti. Quando abbiamo incontrato le persone di NetEase, abbiamo capito che erano quelle giuste, hanno compreso la nostra visione e sono state in grado di supportarla. Siamo anche interessati al mercato asiatico e a quello mobile. Abbiamo molte idee differenti e cose folli in mente da voler realizzare nel prossimo futuro".