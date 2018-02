Quantic Dream pubblica un nuovo comunicato per difendersi dalle accuse della stampa

A metà gennaio, alcuni dipendenti ed ex dipendenti della compagnia avevano accusato i dirigenti della stessa di aver creato un ambiente di lavoro malsano e ben poco piacevole, accusa dalla quale i fondatori dell'azienda (tra cui) si sono difesi immediatamente tramite le sedi opportune.

Oggi Quantic Dream è tornata sull'argomento con un nuovo comunicato stampa, nel quale si punta il dito contro i grossi media che hanno accusato l'azienda senza alcun fondamento. Quantic Dream sarebbe oggetto di una campagna volta a incitare odio, basata però su bugie e fatti già parzialmente smentiti.

Il testo (che trovate in lingua originale nel Tweet in calce alla notizia) fa sapere che due sentenze del tribunale di Parigi si sono già pronunciate positivamente per David Cage e Guillaume de Fondaumiere e si attende ora il risultato di una terza causa in corso. I due fondatori dello studio fanno sapere che continueranno a difendersi in tribunale per onorare il proprio buon nome e quello della compagnia.

Ricordiamo che Quantic Dream è attualmente al lavoro su Detroit Become Human, in arrivo su PlayStation 4 nel 2018.