Quantic Dream riconferma che Detroit Become Human uscirà nel corso della primavera

Nonostante sia stato sempre presente in occasione delle fiere videoludiche degli ultimi 2 anni,non ha ancora una data di lancio. Durante la, Quantic Dream aveva annunciato che il gioco sarebbe uscito nel nel corso della primavera , ma l'assenza di aggiornamenti ha creato una certa preoccupazione fra i fan.

Fortunatamente sembra che i piani non siano cambiati. Rispondendo alla domanda di un utente su Twitter, la software house ha infatti confermato che Detroit Become Human non verrà rinviato e sarà lanciato, come promesso, durante la primavera. Pare proprio, dunque, che i videogiocatori in attesa del nuovo titolo di David Cage possono dormire sonni tranquilli. A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data effettiva, sperando che non tardi ad arrivare.

Detroid Become Human è in sviluppo esclusivamente per Playstation 4.