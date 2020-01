Quantic Dream ha in serbo tante sorprese per il 2020

Con un po' di ritardo, David Cage è tornato sui social per porgere i suoi auguri di buon anno a tutti i giocatori. Stando alle sue parole, Quantic Dream avrebbe in serbo numerose sorprese per il 2020: di cosa potrebbe trattarsi?

"Ok, sono in ritardo...ma volevo dirvi Buon Anno Nuovo! Vi auguro il meglio per questo 2020. Il 2019 è stato un anno straordinario per il nostro studio. Il 2020 potrebbe rivelarsi ancora più eccitante! Abbiamo molte sorprese in serbo per i nostri fan, quindi rimanete sintonizzati. Il 2020 sarà più sorprendente che mai." dichiara David Cage su Twitter, come potete vedere nel post che abbiamo riportato a fondo pagina.

Cosa possiamo aspettarci dallo studio francese nel 2020? Quali sono le sorprese di cui parla David Cage? Intanto sappiamo diverse cose interessanti sulla software house di Detroit Become Human, a partire dal fatto che i prossimi giochi di Quantic Dream saranno multipiattaforma dal lancio.

Andando a pescare le dichiarazioni fatte negli ultimi mesi, inoltre, sappiamo anche che Quantic Dream vuole esplorare nuovi generi, ed eventualmente focalizzarsi anche su esperienze più brevi. Lo studio francese rivelerà a breve i suoi nuovi progetti? Magari sta lavorando a qualcosa di diverso dalle avventure narrative a cui ci ha abituati negli ultimi anni? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da David Cage.