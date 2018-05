Quantic Dream: Sony non ha mai imposto nulla e ha sempre concesso libertà creativa totale

L'uscita di Detrot Become Human si fa sempre più vicina e il suo director, David Cage, ha avuto modo di parlare con numerose testate giornalistiche negli ultimi giorni. Da un'intervista concessa a Les Numériques sono emersi interessanti dettagli sul rapporto tra lo studio e Sony Interactive Entertainment, che ha prodotto tutti i titoli più recenti.

Tanto per cominciare, Cage ha rivelato che Sony non ha mai fatto alcuna pressione, né imposto alcunché: "Non hanno mai imposto nulla, tutte le decisioni sono state lasciate a noi". La casa giapponese, ad esempio, non ha mai neppure richiesto un sequel di Heavy Rain, nonostante il grande successo ottenuto da quest'ultimo (oltre 5 milioni di copie vendute). "Noi non volevamo farlo, e Sony non l'ha mai richiesto. Come loro, preferiamo creare nuove cose, esplorare nuove storie. È un'avventura atipica. Ci concedono il lusso della massima libertà, ma non c'è alcun mistero: ogni nostro gioco genera profitti e trova una sua audience ben precisa. Heavy Rain ha raggiunto le 5,4 milioni di copie vendute su un singola piattaforma".

Cage ha poi lodato Sony perché crede ancora delle grandi esperienze per giocatore singolo, in un momento storico in cui le produzioni multiplayer e i titoli battle royale stanno ottenendo un successo senza eguali: "Sony sta compiendo un incredibile lavoro e sta provando che i giochi single player non sono morti. Potremmo parlare di God of War, Uncharted, The Last of Us... hanno un pubblico molto affezionato".

Cosa ne pensate delle sue parole? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Detroit: Become Human verrà lanciato in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 25 maggio. Tra le nostre pagine trovate anche una corposa intervista a David Cage a cura di Alessandro Bruni.