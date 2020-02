Quantic Dream: lo studio di David Cage annuncia la completa indipendenza

Quantic Dream, lo studio guidato da David Cage, è stato spesso associato a Sony e alle console PlayStation a causa dell'intensa collaborazione tra le due società nel corso degli anni. Ora però, con una nota ufficiale, il team di sviluppo annuncia la sua piena indipendenza e la volontà di auto-pubblicare le proprie creazioni.

L'annuncio, pubblicato sul sito ufficiale dello studio, arriva nel giorno del 23° compleanno di Quantic Dream. Nel corso di questi anni il team ha sviluppato cinque giochi: The Nomad Soul e Fahrenheit, in una prima fase, Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroid: Become Human, in una seconda fase, tutti in esclusiva per le console di Sony. Lo studio ha poi recentemente pubblicato le sue produzioni su PC, definendo questa possibilità come parte fondamentale per la capacità di "realizzare la visione" e iniziare l'auto-pubblicazione. D'altronde, la ripugnanza di David Cage nei confronti di alcuni cambiamenti apportanti ai suoi giochi per ragioni commerciali, non è mai stata un mistero.

Quantic Dream ha poi specificato di non volersi fermare alla sola pubblicazione di titoli ma vorrebbe anche aiutare altri sviluppatori e creatori. Come dichiarato nella nota, questa posizione "Ci consentirà di aiutare altri sviluppatori, fornendo supporto agli investimenti e allo sviluppo, in modo che possano esprimere appieno il loro talento. Volgiamo supportare i creatori di progetti originali e aiutarli a raggiungere la loro visione e a offrire qualità ed esperienze rivoluzionarie". Potete trovare la nota originale dello studio a questo link.