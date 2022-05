Quantic Dream, lo studio di Heavy Rain e Detroit compie 25 anni: la lettera di David Cage

In occasione del venticinquesimo anniversario di Quantic Dream, un emozionato David Cage ha condiviso una lettera aperta rivolta ai colleghi che hanno accompagnato il director nel suo percorso nel mondo videoludico e ai giocatori che hanno supportato in questo quarto di secolo le sue opere interattive.

Il messaggio di Cage parte dalle origini di Quantic Dream, uno studio fondato insieme ad alcuni suoi amici dopo che nessuna compagnia di sviluppo aveva accettato di trasformare "il sogno" di Omikron The Nomad Soul in un vero videogioco. Dopo essersi messo in proprio, l'autore francese ha realizzato il gioco Sci-Fi di cui ricordiamo anche l'apparizione in-game di una star come David Bowie.

"Una delle primissime città 3D in tempo reale della storia, uno dei primi videogiochi interamente in motion capture e uno dei primi giochi a presentare più di trenta personaggi giocabili misti e multietnici", così lo ha descritto Cage. "E stavamo per creare una collaborazione artistica come non ci saremmo mai aspettati con David Bowie".

Quantic Dream ha marcato un segno indelebile nel settore dei videogiochi a forte stampo narrativo grazie alle successive produzioni: pensiamo a Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Due Anime. È con Detroit Become Human che arriva un successo commerciale più consistente (7 milioni di copie vendute secondo quanto rivela Cage), che poi permetterà a Quantic Dream di slegarsi dagli accordi storici stretti con Sony e diventare un publisher indipendente.



Ad oggi la compagnia di Cage conta su una forza lavoro molto più estesa rispetto al passato ed ha da pochi mesi annunciato Star Wars Eclipse, descritto come il progetto più ambizioso nella storia di Quantic Dream, ed un vero e proprio sogno che diventa realtà.