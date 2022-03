Quantic Dream: il team di Star Wars Eclipse sarà acquisito da NetEase?

Secondo alcune voci di corridoio, Quantic Dream starebbe cercando un compratore da molto tempo. Il desiderio della casa francese di essere acquisita potrebbe presto esaudirsi, stando all'ultimo report dell'insider Tom Henderson.

Henderson aveva promesso uno scoop per le 22:00 di questa sera, ed è stato di parola. Secondo l'insider, NetEase Games sarebbe pronta ad acquisire Quantic Dream. Il gigante cinese aveva già comprato una quota di minoranza della casa responsabile di Detroit Become Human nel 2019 (anno in cui è terminata la partnership con Sony), per "supportarla nel suo obiettivo di diventare una compagnia d'intrattenimento globale e multi-franchise, e sviluppare tecnologie avanzate per i giochi del futuro". A quanto pare, dopo mesi di trattative, avrebbe infine acconsentito ad acquistare il 100% delle azioni di Quantic Dream.

Henderson non è riuscito a risalire alla data d'inizio delle contrattazioni, ma secondo alcune voci Quantic Dream stava cercando un compratore fin dal termine dell'accordo di Sony. In questi anni avrebbe approcciato diverse aziende videoludiche presentando loro "Project Karma", un gioco d'esplorazione spaziale poi diventato Star Wars Eclipse, avventura annunciata a dicembre 2021. Secondo l'insider, Quantic Dream sarebbe riuscita a convincere NetEase proprio grazie al gioco di Guerre Stellari, dal momento che le polemiche degli ultimi anni riguardanti molestie sessuali, crunch e cultura del lavoro tossica non deponevano affatto a proprio favore.

Non sappiamo quando (e se) verrà finalizzato l'accordo di acquisizione di Quantic Dream da parte di NetEase, dal momento che non c'è ancora nulla di ufficiale. Continueremo a monitorare la situazione, ma prima di salutarvi vi ricordiamo che l'anno scorso NetEase Games ha acquistato Grasshopper Manufacture, studio di Suda51 responsabile di giochi come No More Heroes, Killer7, Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw e Killer Is Dead.