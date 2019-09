Quantic Dream valuta la possibilità di realizzare esperienze più brevi in futuro

Liberi dal contratto che li legava esclusivamente a Sony e ormai votati completamente allo sviluppo multipiattaforma, i ragazzi di Quantic Dream sembrano ora seriamente intenzionati ad esplorare nuovi orizzonti.

Il fondatore David Cage ha espresso queste intenzioni più volte in passato, dichiarando di essere interessato ad esplorare altri generi ludici. Le sue ambizioni, in ogni caso, non sembrano esaurirsi qui. In una recente intervista concessa a OnlySP, Cage ha dichiarato che vorrebbe provare a sviluppare esperienze più brevi e contenute, con le quali mettere in pratiche differenti tipologie di storytelling, anche se sembra essere un terreno piuttosto insidioso: "Vorremmo considerare qualsiasi tipo di formato in futuro, a patto che abbia senso per i nostri giocatori e da un punto di vista creativo. Mi piacerebbe lavorare a delle esperienze più brevi e sperimentare nuove idee, ma in realtà bisogna capire se c'è mercato per queste cose. A molti franchise non è andata bene sperimentando con formati più brevi, perciò quello che voglio dire è che continueremo a valutare l'eventualità, ma cercando al contempo di trovare un'esperienza perfetta prima di sperimentare".

Non c'è nulla di stabilito, quindi, ma sarà davvero interessante scoprire quale rotta intende percorrere in futuro la compagnia francese. Ne approfittiamo per ricordarvi che Detroit Become Human arriverà su PC via Epic Games Store in autunno, mettendo fine al periodo di esclusività per PlayStation 4.