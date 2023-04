Quantum Break abbandona il Game Pass per problemi con le licenze, ma tornerà in futuro

Come rivelato la scorsa settimana Quantum Break verrà presto rimosso da Xbox Game Pass, pur trattandosi di un gioco pubblicato da Xbox Gaming, il titolo Remedy abbandonerà il catalogo il prossimo 15 aprile. Ma cosa è successo esattamente?

La rimozione riguarda la sola versione Xbox One (quella per PC non è invece interessata dal provvedimento), la notizia ha destato non poco scalpore: possibile che un gioco pubblicato sotto etichetta Xbox Game Studios venga rimosso dal Game Pass?

Microsoft ha inviato una nota al sito tedesco Xbox Dynasty per chiarire la situazione: sì, Quantum Break per Xbox One verrà rimosso dal catalogo Game Pass ma si tratta di una rimozione temporanea dovuta a problemi con le licenze di utilizzo, la casa di Redmond lavorerà per riportare il gioco su Game Pass "al più presto" tuttavia non sono state fornite date o indicazioni temporali di alcun tipo.

Secondo alcune voci, Remedy avrebbe acquistato l'IP di Quantum Break proprio da Microsoft e per questo la compagnia americana non avrebbe più i diritti di publishing, ma si tratta di una mera speculazione non confermata e dunque da prendere come semplice ipotesi emersa su forum e social network proprio a seguito della rimozione di Quantum Break da Xbox Game pass.