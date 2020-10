Quantum Break in azione in 4K/Ultra 60fps su NVIDIA GeForce RTX 3090

Il canale YouTube Bang4BuckPC Gamer ha pubblicato un video che mostra Quantum Break in azione su PC in 4K con dettagli Ultra 60fps su NVIDIA GeForce RTX 3090.

Come potete vedere dal filmato i risultati sono sicuramente positivi nonostante qualche calo di framerate, in ogni caso l'esperienza è stata costante per la maggior parte del tempo a 60/63fps, secondo DSO Gaming su una NVIDIA GeForce RTX 3080 (su Everyeye.it trovate la recensione della GeForce RTX 3080 Founders Edition) Quantum Break girerà a 3328x1872 con framerate di poco inferiore ai 60fps.

Da notare come l'autore abbia dichiarato di aver utilizzato la versione di Quantum Break per Steam/DX11 anzichè quella in vendita sul Windows Store, con la prima capace di assicurare performance nel complesso migliori. Di seguito la configurazione completa:

AMD Ryzen 9 3950X OC

Custom Waterloop

EK CoolStream XE360 Radiator

EK-WB Velocity AMD Waterblock

XSPC Photon X270 Reservoir V2 with D5 Vario Pump

MSI MEG X570 Unify Motherboard

NVIDIA Asus TUF OC Edition RTX 3090

NVIDIA GeForce 456.71 Driver

Patriot Viper Gaming 4400Mhz DDR4 32GB (3600Mhz CL14)

Thermaltake View 71 Tempered Glass Case

Corsair HX 1000i PSU

Samsung 850 EVO 500GB

Samsung 860 QVO 1 TB

Pioneer 1TB SSD APS-SL3-1T

Sabrent Rocket NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD 1TB

LG OLED55B9PUA 4K HDR TV

Microphone Blu Yeti

Windows 10 Professional 64Bit Version 2004

Uscito nel 2016 su Xbox One e PC, Quantum Break non ha raggiunto il successo commerciale sperato e attualmente il futuro del franchise è avvolto nel mistero, con Remedy impegnata sulla serie Control e su un nuovo progetto pubblicato da Epic Games.