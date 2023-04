Quantum Break esce anche da Steam e Microsoft Store dopo la rimozione dal Game Pass

A pochi giorni di distanza dalla sorprendente uscita di Quantum Break dal Game Pass, l'action adventure di Remedy si vede costretto ad abbandonare anche le sponde digitali di Steam e Microsoft Store: vi spieghiamo cosa sta accadendo all'esclusiva Xbox.

A margine del recente annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass ad aprile, la casa di Redmond ha confermato le anticipazioni legate all'uscita di Quantum Break dal servizio in abbonamento. È però notizia di queste ore il blocco di ogni opzione di acquisto dello sparatutto di Remedy sulle pagine del Microsoft Store e Steam.

Come sottolineato dagli stessi vertici di Remedy Entertainment, la rimozione di Quantum Break dai negozi digitali di Valve e Microsoft è causata da alcune licenze scadute che, però, sono già in corso di rinnovo. Una volta riottenuto il controllo delle licenze in questione, la software house finlandese provvederà a riportare il gioco nel catalogo del Game Pass e riattivarne le vendite su Steam e Microsoft Store. Non un addio, quindi, ma un 'semplice' arrivederci.

Mentre aspettiamo di conoscere le tempistiche per il ripristino delle licenze e il ritorno dello sparatutto di Remedy su Game Pass, PC e Xbox, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Quantum Break.