Quantum Break in offerta sul Windows Store a 9,24 euro

Da oggi e fino al 10 aprile, gli utentipotranno acquistare Quantum Break in offerta sula soliinvece di 36,99 euro, risparmiando ben 27,75 euro sul prezzo di listino. Un'occasione molto conveniente per recuperare il gioco di Remedy.

Per acquistare la versione Windows 10 di Quantum Break a 9,24 euro vi basta visitare la relativa pagina dello Store Microsoft. Per sapere se siete in possesso di un PC in grado di reggere il gioco, potete consultare i requisiti di sistema riportati di seguito:

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

DirectX 12 installate

CPU: Intel Core i5 4460 da 2.70 GHZ o AMD FX-6300

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 750 o AMD Radeo R7 260x con 2 GB di memoria

Memoria RAM: 8 GB

55 GB di spazio libero su disco

Requisiti Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

DirectX 12 installate

CPU: Intel Core i5 4690 da 3.9 GHZ o AMD equivalente

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 390 con 4 GB di RAM

Memoria RAM: 16 GB

55 GB di spazio libero su hard disk

Requisiti Ultra

Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel Core i7 4790 a 4 GHZ o AMD equivalente

DirectX 12

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti o AMD Radeon R9 Fury X con 6 GB di memoria

Memoria RAM: 16 GB

55 GB di spazio libero su disco

Dal momento che Quantum Break non supporta Xbox Play Anywhere, ci teniamo a precisare che l'acquisto di questa versione non consentirà di sbloccare il gioco anche su Xbox One. Il titolo potrà dunque essere giocato solo su un PC equipaggiato con Windows 10.