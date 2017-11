Quantum Break: la patch per Xbox One X porta in dote alcuni glitch e problemi grafici

Dopo aver provato una versione preliminare del gioco la scorsa estate, Digital Foundry ha avuto modo di testare nuovamentesu Xbox One X, questa volta con la patch ufficiale già disponibile per il download.

Questo mastodontico aggiornamento del peso di quasi 100 GB ottimizza il gioco per Xbox One X, presentando tuttavia piccoli problemi non presenti nel gioco originale. Sulla nuova console Microsoft, il gioco gira a una risoluzione più elevata tuttavia non chiarita, mantenendo un framerate stabile a 30 fps.

Dopo l'installazione della patch, purtroppo, sono comparsi problemi di performance con glitch grafici, flickering e altri bug minori legati al comparto grafico, non presenti su Xbox One e PC. Con ogni probabilità Remedy renderà disponibile un nuovo aggiornamento, per questo al momento Digital Foundry ha preferito non emettere un verdetto definitivo su Quantum Break per Xbox One X, in attesa che i problemi riscontrati vengano definitivamente risolti.