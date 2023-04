Quantum Break torna su Game Pass! Lo sparatutto di Remedy è disponibile su PC e Xbox - Aggiornata

A tre settimane circa dall'addio di Quantum Break dal Game Pass, lo sparatutto di Remedy torna ufficialmente nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft dopo l'esclusione causata, a quanto sembra, dal mancato rinnovo delle licenze.

A renderlo noto sono gli stessi curatori dei profili social di Microsoft con un post che conferma, appunto, l'avvenuto ritorno di Quantum Break nel catalogo del Game Pass. Nel momento in cui scriviamo, lo shooter paranormale di Remedy risulta essere disponibile solo su PC Game Pass, anche se in rete si moltiplicano le segnalazioni di chi afferma di essere riuscito ad accedere nuovamente alla versione Xbox One del titolo.

Nei giorni scorsi, Remedy Entertainment non si limitò a rimuovere lo sparatutto con protagonista l'agente Jack Joyce dal Game Pass ma si vide costretta a togliere Quantum Break da Steam e Microsoft Store per la scadenza di alcune licenze. A voler dar retta ai gestori dei social di PC Game Pass, quindi, Remedy sarebbe riuscita a riottenere il controllo delle licenze in questione, di conseguenza il team finlandese dovrebbe riportare presto il gioco sugli store di Valve e della casa di Redmond.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di conoscere i prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio: ecco la data di annuncio.



Aggiornamento del 26 aprile: ore 19:45 - Dal profilo Twitter 'maggiore' di Xbox Game Pass arriva la conferma che Quantum Break è tornato disponibile sia su PC che su console Xbox, tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X|S grazie alla funzione di retrocompatibilità.