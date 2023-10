Quantum Error Parte 2 è già in lavorazione, parola di TeamKill Media

Nonostante la prima recensione negativa su PlayStation 5 per Quantum Error, TeamKill Media ha dichiarato che una seconda parte del progetto è già in cantiere.

Quantum Error è giocabile dal 31 ottobre a coloro che hanno effettuato il pre-order e sarà disponibile per tutti gli altri nel giro di pochi giorni, precisamente il 3 novembre. Il team di sviluppo, peraltro, ha già fatto sapere con entusiasmo che i pre-ordini ricevuti hanno già permesso di coprire i costi di sviluppo.

Proprio in un tweet che è seguito a questo messaggio di celebrazione si è accompagnato un altro post in cui TeamKill Media non ha esitato a informare la propria platea che la "Parte 2 è già in lavorazione".

La dichiarazione, ad ogni modo, è perfettamente coerente con quanto dichiarato in passato dagli sviluppatori, che avevano già reso nota la loro intenzione di strutturare Quantum Error come una trilogia.

Naturalmente, non si hanno ancora dettagli di alcun genere in merito al progetto, con tutta probabilità in fase embrionale, ma è stata ribadita l'intenzione di estendere l'opera del cosmic horror shooter.

Il primo gioco, che vi ricordiamo essere in uscita il 31 ottobre 2023 (in accesso speciale) e il 3 novembre 2023, è stato annunciato agli inizi del 2020, pertanto non è dato sapere quanto tempo richiederà lo sviluppo dei prossimi progetti.