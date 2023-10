Quantum Error accolto malissimo dalla stampa: gli sviluppatori rispondono a tono

Quantum Error è un gioco disastroso secondo la prima recensione pubblicata riguardante l'horror per PlayStation 5, e sembra proprio che anche le successive valutazioni del gioco di TeamKill Media non si discostino da questo lapidario giudizio.

Attualmente, Quantum Error ha una sconfortante media di 47/100 sulle pagine di Metacritic (sono però solo 7 le recensioni online), segno che il titolo è stato accolto nel peggiore dei modi da parte della stampa specializzata. Anche i giocatori che hanno ottenuto l'accesso alla fase di Accesso Anticipato tramite pre-oder non sembrano aver manifestato particolare entusiasmo dopo i primi passi mossi all'interno delle ambientazioni Sci-Fi horror.

TeamKill Media non è rimasta a guardare e tramite il suo account X/Twitter non le ha mandate a dire a chi in queste prime ora sta aspramente criticando Quantum Error. Il team di sviluppo si dice orgogliosa di quanto creato, e ricorda che, trattandosi di un progetto indie, l'FPS horror non andrebbe messo a confronto con titoli che hanno potuto godere di budget ben più grandi.

"Siamo orgogliosi del nostro gioco e in realtà prendiamo tutte le critiche come un complimento per essere giudicati rispetto ai giochi con budget AAA quando siamo chiaramente indie con un budget ristretto che implica limitazioni. Per tutti quelli che ci denigrano sui social media o si rallegrano nel denigrarci, questo non ci fermerà né cambierà ciò che stiamo facendo. Non vediamo l'ora che i giocatori giochino a QE.

Siamo davvero entusiasti che i nostri giocatori potranno finalmente giocare al nostro titolo e nulla potrà fermare il nostro entusiasmo. Continueremo a migliorare e con un budget maggiore faremo ancora di più in futuro. Le opinioni negative non fanno assolutamente nulla per cambiare la nostra determinazione e i giochi su cui stiamo lavorando. Ad alcune persone non piacerà il nostro gioco e va bene, perché è per questo che ci sono molti altri giochi tra cui scegliere. Accettiamo le critiche costruttive. Rivolgendoci ai giocatori: non facciamo giochi moderni, siamo più per la vecchia scuola e QE è pensato per essere esplorato e capito in solitaria dopo i tutorial".

La buona notizia per TeamKill Media è che ha già recuperato i costi di sviluppo con i pre-order di Quantum Error.