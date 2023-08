Quantum Error: il nuovo trailer svela la data d'uscita ed esalta l'Unreal Engine 5

La lavorazione di Quantum Error si è rivelata ben più lunga del previsto, ma finalmente se ne intravede la conclusione. Dopo aver ufficialmente dato il via alla fase Gold, TeamKill Media ha anche annunciato la data di lancio definitiva.

Il nuovo trailer della storia, che potete visionare comodamente in cima a questa notizia, rivela che Quantum Error arriverà in esclusiva temporale su PlayStation 5 il 3 novembre 2023. I dettagli sulle edizioni e i preordini verranno condivisi nei prossimi giorni. Dal momento che la fase Gold è già partita, gli sviluppatori approfitteranno di questi mesi di sviluppo aggiuntivi per rifinire un prodotto che può già definirsi completo. Siamo sicuri che il lavoro da fare non mancherà affatto, dal momento che Quantum Error ha adottato il motore grafico Unreal Engine 5 nel bel mezzo dello sviluppo, lasciandosi persino alle spalle l'edizione PlayStation 4 annunciata inizialmente.

L'Unreal Engine 5 ha portato in dote l'Illuminazione Globale (con ombre, riflessi e luci di alto livello) e tecnologie come Nanite (che incrementa la qualità delle geometrie) e Soudscape (pensata per creare suoni ambientali più realistici ed immersivi). Esclusivamente su PlayStation 5 è previsto il supporto a Feedback Aptico, Trigger Adattivi ed audio 3D.

Come annunciato in precedenza, il trailer della storia di Quantum Error è stato effettivamente pubblicato sul canale ufficiale di PlayStation, tuttavia non ha dato il là ad un PlayStation State of Play come qualcuno aveva ipotizzato (e sperato) nei giorni scorsi. Ciononostante assolve perfettamente al suo compito offrendo qualche altra anticipazione sulla storia, ambientata nel 2019 su una struttura al largo di San Francisco, attaccata e gettata nel caos da una misteriosa entità proveniente da chissà dove.

Prima di lasciarvi alla visione, vi ricordiamo che Quantum Error è in sviluppo anche per PC e Xbox Series X|S, ma queste due versioni sono ancora priva di una finestra di lancio.