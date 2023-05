Quantum Error arriverà nel 2023? L'horror sci-fi ispirato a Dead Space non si arrende

Sono trascorsi ormai tre anni dal primo annuncio di Quantum Error, epopea sci-fi confezionata da TeamKill Media e destinata a trovare spazio nel catalogo di PlayStation 4 e PlayStation 5.

Al momento, la lunga attesa da parte del pubblico non è ancora stata ricompensata dall'annuncio di una precisa data di uscita del titolo. Una circostanza che ha spinto parte della community a interrogarsi in merito all'effettiva possibilità di esplorare le galassie di Quantum Error entro la fine dell'anno. A quanto pare, tuttavia, non c'è da preoccuparsi.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, gli autori di TeamKill Media hanno infatti confermato che Quantum Error raggiungerà il mercato videoludico nel corso del 2023, esattamente come annunciato in precedenza. La software house rende inoltre noto di essere ormai molto vicina al completamento dello sviluppo del gioco. In quest'ottica, conclude TeamKill Media, è probabile che i giocatori potranno dare un nuovo sguardo alla produzione molto presto.



In sviluppo in Unreal Engine 5, il survival horror fantascientifico si era mostrato in azione l'ultima volta nel mese di febbraio, in seguito alla pubblicazione di un nuovo video dedicato a Quantum Error. Viste le parole del team, non è da escludere che il titolo possa palesarsi a breve, magari in occasione della Summer Game Fest di giugno.