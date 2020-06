Quantum Error: l'FPS horror per PC e PS5 si mostra in un breve video gameplay

Ad aprire il Future Games Show, evento estivo organizzato da GamesRadar, è stato proprio Quantum Error. Lo spratutto horror con visuale in soggettiva è infatti tornato a mostrarsi con una breve sequenza di gameplay, in attesa del reveal vero e proprio.

Stando a quanto annunciato attraverso il trailer di questa sera, entro la fine dell'estate assisteremo ad una nuova e più completa presentazione del gioco, che ci porterà in opprimenti ambientazioni popolate da mostruose creature. Nel breve filmato possiamo anche farci un'idea degli strumenti di morte che potremo utilizzare nel corso dell'avventura single player, dal momento che sono ben visibili pistole, armi corpo a corpo e fucili d'assalto.

In attesa di scoprire quindi più dettagli su questo titolo, vi ricordiamo che la sua uscita è attualmente prevista solo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Non si hanno purtroppo informazioni specifiche sulla data d'uscita, ma è probabile che si tratti di uno dei giochi di lancio di PS5. La versione per la console next-gen Sony dovrebbe supportare il Ray-Tracing e, stando alle parole degli sviluppatori, Quantum Error girerà a 4K e 60 fotogrammi al secondo.

Sapevate che secondo il team di sviluppo è stato facile implementare il Real-Time Ray Tracing su PS5?