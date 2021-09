Quantum Error: l'horror cambia in corsa e passa all'Unreal Engine 5

Con la pubblicazione di un nuovo teaser di Quantum Error, i ragazzi di Teamkill Media hanno anche fatto un'importante annuncio: l'horror cosmico passa all'Unreal Engine 5.

Nel pieno dello sviluppo, gli sviluppatori hanno quindi deciso di fare un importante salto tecnico e implementare l'ultima iterazione del famoso motore grafico di Epic Games. Che qualcosa stesse bollendo in pentola l'avevamo immaginato, dal momento che non sentivamo parlare di Quantum Error dallo scorso mese di marzo. I lavori di conversione sembrerebbero a buon punto, dal momento che TeamKill Media ha accompagnato l'annuncio con un filmato di gameplay di Quantum Error catturato in real-time con l'Unreal Engine 5. Potete ammirarlo anche voi in cima a questa notizia, buona visione!

Quantum Error, inizialmente annunciato per PlayStation 4 e PS5, è ora in lavorazione anche per Xbox Series X|S. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno shooter horror in prima persona che ci metterà nei panni di Jacob Thomas, un capitano dei pompieri inviato a spegnere un incendio divampato presso i laboratori della Monad, situati a 30 miglia dalle coste californiane. Arrivato nella struttura, lui e la sua squadra si ritroveranno dinanzi ad una minaccia ben più grande del fuoco... In attesa del lancio, ancora privo di una data, potete leggere la nostra ultima anteprima di Quantum Error.