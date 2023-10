Quantum Error: l'horror per PS5 è un disastro, secondo la prima recensione

Qualcuno ricorderà Quantum Error come il primo gioco PlayStation 5 annunciato in assoluto. Dopo anni fatti di problemi e rinvii, l'horror si prepara a raggiungere gli scaffali e stanno emergendo sui social i primi pareri, tutt'altro che rassicuranti.

L'utente X (l'ex Twitter) PlayStation Game Size, noto ai più per i suoi leak, ha ricevuto in omaggio una copia del gioco e, com'è solito fare, ha pubblicato un post con una mini-recensione. Purtroppo, però, dal messaggio dell'insider viene fuori un quadro preoccupante, poiché l'utente sostiene che il titolo sia pessimo e che l'abbia abbandonato dopo giusto qualche ora. Per chi segue PlayStation Game Size, si tratta di un evento anomalo, poiché come testimoniano i suoi vecchi post, parliamo di un giocatore accanito che è solito platinare qualsiasi cosa gli capiti a tiro.

Pur vantando un buon supporto al DualSense e una discreta varietà dei gadget, il titolo propone un comparto tecnico datato, animazioni di bassa qualità, un'intelligenza artificiale problematica e numerosi bug. Insomma, secondo PlayStation Game Size si tratta del gioco più brutto dell'anno.

Che Quantum Error possa riuscire a fare peggio di Skull Island Rise of Kong, il titolo che ad oggi sembra avere il maggior numero di possibilità di aggiudicarsi il titolo di peggior gioco del 2023? Probabilmente lo scopriremo a breve, con l'arrivo di altre recensioni.