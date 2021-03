Quantum Error, l'horror shooter in azione: 18 minuti di gameplay in video

In occasione del Future Games Show: Spring Showcase è stato presentato un inedito video gameplay di Quantum Error, shooter dal carattere horror in arrivo su PC e console.

In sviluppo presso gli studi di TeamKill Media, la produzione torna ora a presentarsi in una prospettiva più approfondita, grazie alla pubblicazione di una versione estesa del filmato citato. La redazione di Games Radar ha infatti reso disponibile una sessione di gameplay decisamente più ampia, con ben 18 minuti di giocato di Quantum Error, a fronte dei circa 5 minuti mostrati al pubblico durante lo streaming primaverile. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato consente di dare un ulteriore sguardo al nuovo titolo degli autori di Kings of Lorn: The Fall of Ebris.



Lo shooter in prima persona (con alcuni momenti che consentiranno l'adozione anche della terza persona), come noto, includerà al suo interno elementi survival, mentre i toni generali del titolo si avvicineranno maggiormente a quelli del genere horror. Inizialmente atteso in esclusiva su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, è stato invece confermato che Quantum Error arriverà anche su Xbox Series X e Xbox Series S, andando così ad abbracciare anche la next gen di casa Microsoft. Al momento, non è stata annunciata una data di uscita specifica per il survival horror shooter.