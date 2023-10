Quantum Error: mostri e violenza nel nuovo gameplay trailer della versione PS5

Siamo ormai sempre più vicini al debutto di Quantum Error, l'horror spaziale che arriverà prima su PlayStation 5 e che sfrutterà le varie funzionalità della console di ultima generazione targata Sony. A tal proposito, è stato pubblicato nel corso della serata un gameplay trailer che mostra la versione PS5 del gioco.

Il video in questione alterna sequenze in prima persona ad altre in terza persona, le quali permettono di scoprire le varie meccaniche di gioco. Oltre a momenti più movimentati in cui il titolo è uno sparatutto, ve ne sono altri incentrati sullo stealth, durante i quali bisogna sgattaiolare alle spalle dei nemici per eliminarli furtivamente, magari con un brutale colpo d'ascia.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Quantum Error sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5 a partire dal 3 novembre 2023, ma chi deciderà di preordinare l'edizione digitale potrà accaparrarsi anche l'accesso anticipato e iniziare a giocare da Halloween, il 31 ottobre. Purtroppo, tale iniziativa non è valida per chi acquisterà una copia su disco. Il video ricorda infine che tutti gli abbonati a PlayStation Plus potranno avere uno sconto del 10% sul pre-order.

Sapevate che la versione PS4 di Quantum Error è stata ufficialmente cancellata? Le versioni PC e Xbox Series X|S arriveranno invece in un secondo momento.