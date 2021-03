Quantum Error, tra orrore cosmico e dubbi: tutti i dettagli nella nostra video anteprima!

Il mese di marzo ha portato con sé un nuovo focus mediatico sulla nuova produzione firmata dagli sviluppatori di casa TeamKill Media, impegnati nel plasmare un'esperienza di carattere horror shooter.

Nel corso dell'appuntamento notturno con l'edizione primaverile del Future Games Show, la piccola software house ha infatti presentato una nuova sequenza di gameplay dedicata al progetto, con la quale è stata confermata la possibilità di sfruttare la Terza Persona in Quantum Error, almeno in alcuni frangenti. Ma non solo: in seguito all'evento streaming è stato infatti pubblicato una versione estesa dell'estratto della produzione, con ben 18 minuti di gameplay di Quantum Error, in grado di offrire un quadro ancora più ampio di quelle che saranno le caratteristiche del gioco.

Per analizzare i possibili pregi e difetti dell'horror shooter, tra le cui fonti d'ispirazione non manca l'apprezzato universo di Dead Space, il nostro Giuseppe Carrabba si è dedicato ad un'attenta analisi del materiale proposto da TeamKill Media. Per raccontarvi tutti i dettagli, non poteva dunque mancare una nuova video anteprima dedicata a Quantum Error. Già disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato è ovviamente presente anche sul Canale YouTube di Everyeye. Non ci resta dunque che augurarvi una piacevole visione!