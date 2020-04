Quantum Error ottimizzato per PS5: Bloodborne, Metal Gear, DOOM tra le fonti d'ispirazione

Il mese di marzo ha visto unirsi al parco titoli dei giochi già confermati per la next-gen un horror in prima persona destinato alle console Sony: TeamKill Media ha infatti annunciato Quantum Error per PS4 e PS5.

In seguito al reveal, la software house ha offerto alcuni scampoli d'informazioni, tra cui rassicurazioni in merito al fatto che la componente narrativa avrà un ruolo centrale. Sul fronte tecnico veniva invece confermato che Quantum Error supporterà Ray Tracing e una fisica next-gen. Ora, nel corso di un'interessante intervista, Micah e Dakoda Jones di TeamKill Media hanno condiviso ulteriori informazioni.

Il team ha innanzitutto garantito che nonostante la sua natura cross-gen, Quantum Error sarà ottimizzato per PS5. Dettagli interessanti giungono però soprattutto sul fronte narrativo. Apprendiamo infatti che l'horror sarà ambientato in un mondo in cui un conglomerato industriale noto come Monad ha dato vita a una tecnologia smart che può essere integrata nel sistema nervoso umano. Quest'ultima ha modificato radicalmente le abitudini della popolazione, che ora utilizza una modalità "pilota automatico" durante l'attività lavorativa. Il colosso sarà tuttavia attaccato da un misterioso nemico. Il giocatore vestirà i panni di Jacob Thomas: originario di San Francisco, quest'ultimo sarà inviato sul luogo dell'attentato insieme al partner Shane Costa, con l'obiettivo di salvare i superstiti. Ovviamente, qualcosa andrà però terribilmente storto.



I due sviluppatori di TeamKill Media citano numerose fonti d'ispirazione per Quantum Error. La software house punta ad esempio a ricreare il senso di mistero di Bloodborne, mentre per quanto riguarda script e personaggi i riferimenti sono Metal Gear, Xenogears e Space Odyssey. Sul fronte del gameplay vengono invece citati DOOM e Dead Space. Siete curiosi di saperne di più?