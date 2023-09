Quantum Error, parlano i devs: il gioco in stato 'inaccettabile' su Xbox Series S

Parlando ai microfoni di Gaming Bolt, lo studio responsabile della progettazione di Quantum Error, TeamKill Media, ha rivelato che il gioco si trova in uno stato "inaccettabile" su Xbox Series S a causa delle prestazioni più deboli di questo hardware.

In particolare, le difficoltà su questa console nascono quando si tratta di garantire la stabilità nel rapporto 1440p/60 FPS. Tramite le parole di Micah Jones, co-fondatore dello studio di sviluppo, con l'attuale grafica dei videogiochi moderni, questo è possibile soltanto se si struttura un gioco pensandolo appositamente per l'hardware minore di Xbox Series S, sacrificando tuttavia le potenzialità tecniche di Xbox Series X.

"Se riusciremo a creare un porting di Quantum Error per Series S ottimizzato e accettabile che sia graficamente al di sopra dei nostri test attuali, arriveremo a 30 fps. Abbiamo tutti giocato ad alcuni giochi fenomenali a 30 fps. Tuttavia, nella generazione attuale, se la grafica appare sfocata e sporca, a nostro avviso l'esperienza peggiora notevolmente."

Per questa ragione, parlando specificamente di Xbox Series S, Jones definisce lo stato attuale del gioco su questo hardware "inaccettabile", ragion per cui lo studio non lo rilascerà in queste condizioni sulla piattaforma fin tanto che non saranno raggiunti gli standard qualitativi necessari. D'altronde, la versione PS4 di Quantum Error è stata cancellata per motivi simili.

"Su Series S finora il gioco gira, ma gira davvero male, il frame rate è molto basso e la risoluzione è estremamente sfocata. Continueremo a lavorare per vedere se possiamo migliorare le cose."

La grafica, per stessa ammissione degli sviluppatori, è un aspetto su cui il team sta puntando molto, come si vede nel trailer di Quantum Error, perciò non sorprende che un sacrificio tecnico di questo tipo sia al momento ritenuto inadeguato per approdare su una console meno potete di Xbox Series X.