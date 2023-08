Quantum Error è pronto: l'horror ispirato a Dead Space entra in fase Gold

Nonostante la recente cancellazione della versione PS4 di Quantum Error, gli sviluppatori non hanno rallentato il ritmo di lavoro, con l'horror sci-fi ormai pronto per la pubblicazione.

Dal proprio account Twitter ufficiale, gli autori di TeamKill Media annunciano infatti che Quantum Error è entrato finalmente in fase Gold. Ciò significa che l'avventura è pronta per essere distribuita, con le ultime fasi di polishing e rifinitura ormai ultimate dalla software house. Annunciato da diversi anni e mostratosi in azione su molteplici palchi, tra PlayStation State of Play e Future Games Show, l'horror dal sapore sci-fi si appresta dunque a debuttare su PC e console.

Come accennato in apertura, nonostante le promesse iniziali, TeamKill Media ha confermato che Quantum Error non esordirà su PlayStation 4. Resta invece confermato il debutto del gioco su PlayStation 5, oltre che sui lidi dell'ecosistema PC. Contestualmente all'annuncio dell'ingresso in fase Gold del titolo, gli autori hanno confermato che oltre a una distribuzione digitale è prevista anche la commercializzazione di Quantum Error in edizione retail.

Dopo la condivisione degli ultimi video gameplay di Quantum Error, da TeamKill Media non resta dunque che attendere l'annuncio della data di uscita dell'horror cosmico ispirato a Dead Space: a questo punto, il traguardo non dovrebbe essere troppo lontano. Lo state aspettando?