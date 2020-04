Quantum Error, l'horror su PS5: le novità sull'FPS in 4K next-gen, tra DOOM e Dead Space

Con l'avanzare della cavalcata in direzione dell'esordio della next-gen atteso per fine anno, inizia a comporsi il mosaico dei giochi in arrivo su PS5 e Xbox Series X, tra ipotesi e conferme ufficiali.

Tra le produzioni sicuramente destinate ad andare ad arricchire il catalogo della futura nuova ammiraglia Sony, troviamo Quantum Error. Lo sparatutto firmato da TeamKill Media è infatti stato presentato dal team di sviluppo come titolo cross-gen, la cui piattaforma di riferimento sarà tuttavia PlayStation 5 e non l'attuale PlayStation 4. Un'intenzione confermata più volte, è ribadita di recente nel corso di un'intervista concessa da Micah Jones e Dakota Jones, sviluppatori al lavoro su Quantum Error.

Questi ultimi hanno alzato parzialmente il sipario sulla produzione, rivelando dettagli su gameplay e atmosfere dell'FPS, tra le cui ispirazioni vengono apertamente citati da TeamKill Media DOOM 3 e Dead Space. In bilico tra horror e sci-fi, lo sparatutto si propone di sfruttare a pieno le potenzialità offerte dalla console di prossima generazione: non a caso, la software house ha avuto modo di condividere dettagli interessanti sulle potenzialità offerte dal DualSense, oltre che dall'Audio 3D e dall'SSD di PS5. Per fare il punto della situazione, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato a tutte le novità relative a Quantum Error: lo trovate direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!