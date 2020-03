Quantum Error per PS5 e PS4: supporto a Ray Tracing, importanza narrazione e molto altro

Tra le informazioni per ora confermate figura la natura di esclusiva PlayStation di Quantum Error, anche se non viene escluso che il gioco possa giungere in seguito su ulteriori piattaforme. A un utente che ha chiesto nello specifico notizie su di un versione Xbox One o Xbox Series X è stato replicato "Non ancora...solo PlayStation". Approfondendo la natura cross-gen dello sparatutto in prima persona è stato inoltre specificato che le versioni PS4 e PS5 differiranno sopratutto sul fronte grafico , con la versione next-gen pronta a sfruttare a pieno la tecnologia del Ray Tracing . È stato reso noto che la pressoché totalità degli oggetti presenti nel mondo di gioco sarà animati da una propria fisica . Infine, TeamKill Media ha reso noto che Quantum Error sarà un gioco single player dalla forte componente narrativa . Addirittura, gli sviluppatori lo hanno paragonato a uno Dead Space o Metal Gear Solid, ma in prima persona.

Not yet... just PlayStation. — TeamKill Media (@TeamKillMedia) March 29, 2020

It is going to be a Single Player and Story Driven. Think of it like... a game like Dead Space or Metal Gear Solid but, in First Person. 😎 — TeamKill Media (@TeamKillMedia) March 28, 2020

The main difference will be certain details in graphics. We will be taking full advantage of ray-tracing on the next gen PS5, but obviously the PS4 can’t handle that feature. — TeamKill Media (@TeamKillMedia) March 28, 2020