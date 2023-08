Quantum Error: lo Story Trailer alimenta i rumor sullo State of Play di agosto

Per celebrare la fase Gold di Quantum Error, gli sviluppatori dell'horror ispirato a Dead Space pubblicheranno presto lo Story Trailer. A darne notizia è lo stesso team indie preannunciandone la diffusione sui canali social di PlayStation e alimentando, così facendo, i rumor legati a un nuovo State of Play.

La software house statunitense con sede a Sheridan (Wyoming) solletica la curiosità degli appassionati di avventure horror spiegando che alle ore 20:00 italiane di mercoledì 16 agosto siamo tutti invitati "sul canale YouTube ufficiale di PlayStation per ammirare lo Story Trailer che svelerà la data di lancio".

Il riferimento ai profili social di Sony e della sua divisione videoludica, come facilmente prevedibile, sta facendo rimbalzare sui forum e sui portali di settore le immancabili voci di corridoio e teorie sull'imminente ritorno dello State of Play, il format complementare e parallelo agli Showcase che, sulla falsariga degli eventi Nintendo Direct, è stato adottato dal team PlayStation per allietare la community con carrellate di filmati di approfondimento e World Premiere sui videogiochi in procinto di approdare su PS4, PlayStation 5 e PS VR2.

È però bene precisare che, al momento, non risulterebbero esserci altri indizi che suggeriscono l'arrivo di un evento State of Play ad agosto, di conseguenza invitiamo chi ci segue a considerare queste voci di corridoio come tali. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di TeamKill Media (e Sony), vi lasciamo in compagnia degli ultimi video gameplay di Quantum Error.