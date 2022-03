Quantum Error: il nuovo Story Trailer mette in risalto l'Unreal Engine 5 su PS5

Sono passati molti mesi da quando lo sviluppo di Quantum Error è stato trasferito su Unreal Engine 5 e quest'oggi i ragazzi di TeamKill Media si sono finalmente sentiti pronti per mostrarci nuovamente il loro FPS-TPS cosmic-horror.

Il team di sviluppo ha appena pubblicato un nuovo trailer della storia di Quantum Error che mostra il gioco in Unreal Engine 5 in azione su PS5. Il filmato, aperto da un disclaimer che avverte della natura ancora provvisoria e soggetta a cambiamenti della produzione, mostra diverse cutscene, che aiutano a settare il tono dell'esperienza, e soprattutto molte sezioni giocate in prima persona.

La storia del protagonista, il Capitano Jacob Thomas, comincia quando lui e la sua squadra rispondono ad una richiesta d'aiuto proveniente dalla Monad Quantum Research Facility, una struttura a 50 chilometri dalle coste della California, attaccata e data alle fiamme da un'entità sconosciuta apparentemente in arrivo da un altro pianeta. Una volta arrivato sul posto, scoprirà che le cose non sono esattamente come appaiono... La sua missione, a giudicare dalle immagini del trailer e dalle informazioni diffuse in passato, lo condurrà fino ad un stazione orbitante attorno al pianeta Giove.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer in apertura di notizia (fruibile anche in 4K), vi ricordiamo che Quantum Error è atteso nel corso del 2022 su PlayStation 4, PS5 e Xbox Series X|S.